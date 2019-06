Le iniziative per la Giornata mondiale del Rifugiato

Giornata mondiale del rifugiato, ecco il programma delle iniziative curate dall’Istituto ‘Gesù e Maria’ in collaborazione con varie associazioni locali.

Giovedì 20 giugno:

Ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

Mai più schiave né schiavi: convegno sul tema della tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e lavorativo.

Intervengono:

Suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana di Termoli – Larino – Introduzione e moderazione del convegno

Anna Pozzi, giornalista, autrice del libro Il coraggio della libertà – Politiche per la tutela delle vittime e per l’emersione del fenomeno. Il coraggio della libertà delle vittime e l’esperienza di Casa di Ruth

Flavia Posa, On The Road Onlus – Il fenomeno dello sfruttamento sessuale nel territorio bassomolisano e gli interventi in atto per la tutela delle vittime

Don Claudio Barboni, Migrantes regionale e diocesana Cerignola – Buone pratiche per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e per la tutela delle vittime: l’esperienza di Casa Bakhita a Borgo Tre Titoli

Davide Di Rado, Fa.c.e.d./on The road Onlus – Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo nel territorio basso molisano e gli interventi per la tutela delle vittime

Nel corso del convegno si terranno delle letture da estratti del libro Il coraggio della libertà. Una donna uscita dall’inferno della tratta di Blessing Okoedion con Anna Pozzi a cura dell’Ass.ne Mai più Sole – Termoli.

Venerdì 21 giugno:

Ore 21:00 presso la Scalinata del Folklore a Termoli.

Proiezione del film Paese Nostro. Il film che avremmo voluto mostrarvi di Michele Aiello, Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise.

Un film collettivo sull’Italia dell’accoglienza diffusa, realizzato dagli autori ZaLab nel 2016 prodotto dal Ministero degli Interni ma mai distribuito

A cura della Caritas diocesana Termoli – Larino e della rete Interferenze

Sabato 22 giugno:

Ore 22:00 presso la scalinata del Folklore a Termoli.

Concerto di Je suis Napolitain

Giovedì 27 giugno:

Ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

Convegno: Aiutiamoli a casa! Housing first e diritto all’abitare.

Modera: Fabrizio Occhionero, giornalista

Saluti istituzionali: Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli – Larino

Intervengono:

Giuseppe Dardes, formatore Fio. Psd – L’approccio Housing First: storia, strumenti, prospettive

Antonio Russo, Coordinatore dell’Ambito territoriale sociale

Francesco De Lellis – La Città Invisibile – Senza tetto, emergenza abitativa e diritto all’abitare: l’esperienza de La Città Invisibile a Termoli

Angelo Malinconico, direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli

Cooperative sociali Progetto Popolare e diversaMente: progetti sperimentali di supporto all’abitare

Ore 21.00 presso la Scalinata del Folklore.

Proiezione del film Elling di Petter Naess.

A seguito del convegno sul tema della casa e del diritto all’abitare si terrà la proiezione del film Elling, a cura dell’Associazione Incontrarsi e della rete Interferenze.

Venerdì 28 giugno:

Ore 18:30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli.

To-get-there: presentazione della Campagna Liberi di partire, liberi di restare.

Fabrizio Occhionero, giornalista – moderatore

Intervengono:

Monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli – Larino – L’impegno della Chiesa locale in favore dei migranti dentro e oltre il sistema sprar/ siproimi

Gianni Pinto, Caritas Diocesana di Termoli – Larino – Presentazione della Campagna Liberi di partire, liberi di restare: il progetto in favore dei migranti esclusi dall’accoglienza nel Comune di Termoli

Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica – Tra la gente, con la gioia del Vangelo: la Chiesa in uscita di Papa Francesco

Sabato 29 giugno, a partire dalle ore 10:00 presso il Paese Vecchio e Piazza Duomo a Termoli.

Borgo aperto e Punto di Valore.

Alle ore 10:00 e fino alle 12:00 sarà possibile, in collaborazione con l’Archeoclub di Termoli, effettuare una visita guidata nel Paese Vecchio. È gradita la prenotazione.

Dalle ore 12:00 e fino alle 19:00 sarà possibile, presso i locali dell’episcopio, accedere all’installazione a cura del progetto sprar/siproimi “Rifugio sicuro” e quindi visitare la Termoli Sotterranea. La visita alla Termoli sotterranea, che include anche quella alla Cattedrale di Piazza Duomo, è a cura dell’Associazione PietrAngolare. Anche in questo caso è gradita la prenotazione.

Per le prenotazioni si può scrivere all’indirizzo rifugiosicuro@caritastermolilarino.it oppure telefonare al numero 0875701401 nei seguenti orari: lunedì dalle ore 10:30 alle 12:30, mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30, venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30.

A partire dalle 21.00, invece, si esibirà nel suggestivo palco della scalinata della Cattedrale l’Orchestra giovanile, coro femminile e piccolo coro voci bianche Punto di Valore.