‘Le diavolerie di Gabriella’ mostra di pittura

Per la prima volta a Campobasso la personale di pittura di Gabriella Tirincanti, pittrice romana con legami profondi in Molise.

La mostra “Le diavolerie di Gabriella” si terrà dal 21 al 24 giugno 2019 a Campobasso, in corso Vittorio Emanuele 59, in concomitanza con i festeggiamenti del Corpus Domini e della sfilata dei “Misteri” del Di Zinno.

Appuntamento per l’inaugurazione della mostra il 21 giugno alle ore 17.30 in Corso V.Emanuele 59; per l’occasione saranno presenti la pittrice Gabriella Tirincanti e la scrittrice Shaana De Santis. I visitatori saranno accolti dal curatore della mostra Max Spark e dalle note musicali dei Deejay D.B e SPG. e accompagnati in un viaggio suggestivo e fantastico.