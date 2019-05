L’ambiente al centro della seconda serata di Blow Art

Ecco il programma dettagliato della serata di venerdì 17 maggio, dalle 18.30, per la rassegna Blow Art, che si terrà nel locale Blow Up di via D’Amico a Campobasso.

Presentazione del Laboratorio Fotografico ideato da Marisa Pia Boscia e realizzato dalla classe quarta della scuola primaria “Figlie di Maria Immacolata” di Campobasso con la collaborazione di professionisti.

Esposizione del collage di Marisa Pia Boscia e Shaana De Santis creato con produzioni personali ed elaborati della classe coinvolta nel laboratorio.

Intervento di Legambiente a cura di Manuela Cardarelli.

Esposizione fotografica di Simone di Niro, di Lello Muzio e di Silvano Mastrolonardo.

Coreografia diretta da Simona Trivisonno.

Intervento di Erik Ferrante dei Malatesta sulle problematiche ambientali del Basso Molise.

Esposizione delle magliette a tema clima di Altrove Design.

Dj set con videoproiezioni “ELEMENTS” a cura di Hinobe, Gipsy e Lilith.

Cucina del Blow up.

Anticipazioni sulla serata di venerdì 17 maggio …

“Non voglio la vostra speranza.

Non voglio che siate ottimisti.

Voglio che siate in preda al panico.

Voglio che agiate come fareste in un emergenza.

Voglio che agiate come se la nostra casa fosse in fiamme.

Perché lo è”.

Cit. da “La nostra casa è in fiamme”, Greta Thunberg

Il lato sporco della mia città

Viviamo in un mondo liquido, dove cerchiamo costantemente di fuggire noi stessi. La nostra speranza risiede nei bambini, anime pulsanti di un pianeta che respira a stento. Abbiamo lacerato la terra nel trascurarla consapevolmente. Come una barca alla deriva, abbiamo permesso che le nostre città diventassero discariche e latrine a cielo aperto. Non ci resta che aprire gli occhi per vedere quello che siamo diventati; e possiamo farlo solo attraverso gli innocenti sguardi delle nuove generazioni, dotate di gioia e curiosità. Piccoli indagatori di una realtà dilaniata dallo sporco, i giovani fotoreporter hanno immortalato i luoghi della città in cui è venuto meno il senso della bellezza. Ci siamo avventurate tra piazze e vicoli, per comprendere il senso estetico dei piccoli ed apprendere da esso. Ci hanno insegnato molto. Noi abbiamo provato ad insegnargli l’entusiasmo. Non è stato necessario. Siamo noi adulti gli immaturi.

Grazie per la lezione ai futuri grandi,

Shaana De Santis.