‘LaChami in Piazza’, terza edizione

Terza edizione della manifestazione ‘LaChami in Piazza’, l’evento organizzato dalla Polisportiva Chaminade Campobasso e dall’assessorato allo Sport del Comune di Campobasso all’interno del cartellone degli eventi estivi dell’amministrazione comunale.

Giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1° settembre dalle 17 alle 21, in Piazza Municipio, tutti i bambini e ragazzi dai 7 anni potranno cimentarsi nei percorsi di preparazione e giochi specifici di allenamento, adiacenti alla ‘gabbia’, che da tre anni fa bella mostra di fronte a Palazzo San Giorgio.

All’interno della ‘gabbia’ saranno organizzati mini-tornei 3 contro 3 con le squadre divise per età e categorie.

Possibilità di gioco anche per i bambini dai 3 ai 6 anni, attraverso percorsi ludico-ricreativi, inducendo gli stessi al calcio attraverso il calcio. Anche per i più

piccoli ci sarà una mini gabbia gonfiabile, dove sarà possibile dar sfogo al proprio divertimento.

A coordinare la manifestazione ci saranno i tecnici qualificati della Chaminade Campobasso.

Presente nell’area di ‘LaChami in Piazza’ una zona riservata per intrattenere i bambini presenti con palloncini, tatuaggi e mascotte.