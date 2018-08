Laboratori Estivi di Archeologia – Mosaico Creativo

Dopo il grande successo dei primi due “Laboratori Estivi di Archeologia” e a seguito delle numerose e interessate richieste di partecipazione, l’Associazione “Contrade Termoli Nord” propone una piccola variante al calendario estivo, e l’aggiunta di un nuovissimo appuntamento. Infatti, il laboratorio “Mosaico Creativo” viene anticipato dal 4 settembre al 27 agosto, sempre alle 17 e sempre nella sede dell’Associazione, in via Pascoli, località Colle delle Torre; mentre, il 7 settembre è fissato il nuovo appuntamento con “Piccoli esploratori nel Borgo”, una passeggiata archeologica nel centro storico di Termoli, per bambini dai 4 ai 14 anni. L’incontro è alle 17,00 presso il Belvedere dei Fotografi.

I laboratori didattici sono realizzati degli operatori, esperti di beni culturali, dell’Associazione Me.MO Cantieri Culturali a.p.s. La presidente Maria Longo e i soci dell’Associazione “Contrade Termoli Nord” sono molto soddisfatti dell’ottima patecipazione di

grandi e piccoli agli eventi, soprattutto perchè, attraverso questi incontri, si intende creare, anche nella aree limitrofe della città, un punto di aggregazione per i più giovani.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria, entro due giorni prima, al numero 3479371813.

Il costo è di 5 euro a partecipante per ogni laboratorio.