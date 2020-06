‘La voce delle onde’, nuovo gruppo di lettura online alla Fahrenheit

“La voce delle onde” di Yukio Mishima (traduzione di Liliana Frassati Sommavilla, edito da Feltrinelli) è al centro del gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit domenica 7 giugno alle ore 17.

Scritto nel 1954, “La voce delle onde” è una storia d’amore che sulla sponda del mare nasce e si sviluppa, raggiungendo apici di toccante e poetica spontaneità e semplicità. La vita, fatta di coraggio e di sacrificio, di un povero villaggio di pescatori giapponesi è lo sfondo per le uscite sul mare in tempesta, la pesca delle perle e i convegni d’amore di due giovani protagonisti, Shinji e Hatsue, su al tempio di Yashiro, che dall’alto del monte domina l’Isola del canto – Uta-jima – come armoniosamente la chiamano i suoi abitanti.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.

Il gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit si tiene sulla piattaforma Zoom (scaricabile per PC e smartphone). Le iscrizioni sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate prenotando un posto sulla pagina dell’evento facebook del Gruppo di Lettura, inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com o direttamente in libreria entro venerdì 5 giugno.