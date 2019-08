La settimana dello shiatsu: \"Longevità e qualità della vita\"

La Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti ed Operatori (www.fisieo.it ) organizza anche quest’anno, la “Settimana dell shiatsu”, tra il 18 e il 25 settembre 2019.

Nella settimana in tutta Italia, ed anche a Campobasso, verranno organizzate una serie conferenze; inoltre gli insegnanti di shiatsu accreditati effettueranno corsi introduttivi allo shiatsu e gli operatori professionisti effettueranno trattamenti al pubblico gratuitamente.

L’evento di Campobasso, organizzato dal responsabile regionale FISieo per il Molise, Gianni Mancino, quest’anno vedrà una conferenza dedicata al tema della qualità della vita: i continui miglioramenti delle scienze mediche ci stanno portando a vivere, e superare, la soglia dei cento anni., ma è solo un problema di allungamento dei nostri anni? Lo shiatsu si propone riguardo – anche – “l’allargamento” della vita, inteso quale miglioramento della sua qualità. Nelle società orientali, ove le pratiche olistiche sono utilizzate ordinariamente, si hanno persone altrettanto avanti con l’età, ma capaci di restare autonome fin quasi al termine dela loro vita. Un caso? In futuro i costi sociali dell’assistenza gli anziani si faranno insostenibili se non si cambia rotta. Già oggi la sanità sta franando sotto i nostri stessi occhi, ed il futuro non si prospetta certo migliore. Adottare lo shiatsu quale costante pratica di vita può dare una mano? Ne parleremo!