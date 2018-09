La partita di volley più lunga del mondo

La beneficenza incontra lo sport nel tentativo di infrangere il record mondiale della partita di pallavolo più lunga del mondo e con il maggior numero di partecipanti. Ventiquattro giocatori si sfideranno per più di 24 ore per raccogliere fondi e contrastare la povertà educativa nel capoluogo.

Una quattro giorni no stop da seguire con passione e partecipazione di tutti i molisani immergendosi in un clima di festa e spirito sportivo con degustazioni enogastronomiche, streetfood, aree tecniche attività sportive, postazioni interattive – webradio, webtv, DJset, area selfie, riprese foto/video…

PROGRAMMA:

– Martedì 18 settembre – conferenza stampa presso aula consiliare del Comune di Campobasso

– Giovedì 20 settembre – ore 11,30 inaugurazione – ore 12,00 inizio streetfood – ore 16,30/24,00 attività dimostrative società sportive – ore 19,30/21,30 pianobar – ore 21,30/24,00 discoteca

– Venerdì 21 settembre – dalle ore 12,00 e per tutta la giornata streetfood – ore 15,00 riconoscimento giocatori – ore 16,00 inizio ufficiale partita per RECORD – ore 16,30/24,00 attività dimostrative società sportive – dalle ore 19,00 cooking con noto chef locale – ore 19,30/21,30 pianobar – ore 21,30/24,00 discoteca

– Sabato 22 settembre – dalle ore 12,00 streetfood e cooking – ore 16,30/24,00 attività dimostrative società sportive – ore 19,30/21,30 pianobar – ore 21,30/24,00 discoteca

– Domenica 23 settembre – dalle ore 12,00 e per tutta la giornata streetfood e cooking – ore 16,30/24,00 attività dimostrative società sportive – ORE 20,00 FINE UFFICIALE PARTITA E FESTEGGIAMENTI PER CONSEGUIMENTO RECORD MONDIALE – ore 21,00/22,00 pianobar – ore 22,00/24,00 discoteca