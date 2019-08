La Notte Fucsia di Montenero

Torna anche quest’anno con tutta la sua carica di energia la Notte Fucsia, una delle manifestazioni di punta dell’Estate Montenerese organizzata come sempre dalla Pro Loco Frentana e patrocinata dal Comune di Montenero di Bisaccia.

L’evento, che si svolgerà sabato 24 agosto, prevede alle ore 21 il concerto della band vastese CynarO, mentre alle ore 22,30 si esibirà con la sua musica travolgente il noto Dj Fargetta, uno dei nomi storici di Radio Dee Jay, conosciuto anche nel panorama discografico italiano in qualità di produttore di musica house e dance di successo; a seguire ci saranno ancora tanta musica e divertimento fino a notte fonda.

Esercenti locali e track food garantiranno l’offerta gastronomica e quella di birre artigianali, dando così la possibilità a tutti i partecipanti di poter trascorrere una serata “condita” in ogni dettaglio.

In funzione di uno svolgimento ottimale della Notte Fucsia, sono state emanate tre ordinanze con le quali si dispone quanto segue: è consentita la proroga dell’orario per la diffusione della musica fino alle ore 03.00 del giorno 25 agosto; è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine e la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione stessa o la vendita; è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico; è fatto obbligo di chiudere e cessare inderogabilmente qualsiasi attività di somministrazione e/o intrattenimento musicale entro e non oltre gli orari stabiliti; i divieti hanno efficacia in tutta l’area del centro cittadino di Montenero di Bisaccia il giorno 24 agosto 2019 dalle ore 19 e sino alla conclusione della manifestazione. Con l’ultima ordinanza si dispone innanzitutto il divieto di sosta e transito dalle ore 16 del 24 agosto e fino alla chiusura della manifestazione, in tutta Piazza della Libertà, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Valentina (nei pressi dell’Ufficio postale) e Via A. Carabba, oltre al divieto di transito a partire dalle ore 20 del giorno 24 agosto e fino alle ore 01.00 del 25 agosto, in Via Frentana dal n. 1 e fino al n. 21 (incrocio con Viale Europa), Via Vittorio Argentieri dal n. 1 e fino al n. 51 (incrocio con Via Frentana), Viale Europa nei pressi del supermercato Decò, al fine di creare un’area pedonale nelle strade centrali del paese.

Nello spirito di un divertimento sano e responsabile, auguriamo una piacevole Notte Fucsia a tutti!