La North Czech Philharmonic Orchestra in concerto al Teatro Savoia

Sabato 19 ottobre alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso ci sarà il concerto della North Czech Philharmonic Orchestra, con Alfonso Scarano (direttore) e Leonardo Pierdomenico (pianoforte).

Il concerto – inserito nella 51esima stagione dei concerti 2019/2020 – è realizzato nell’ambito del progetto «Circolazione musicale in Italia» promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica

Programma

INTIMISMO E ARDIMENTO

A. DVOŘÁK – Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore op. 33

L. V. BEETHOVEN – Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”

NORTH CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA

Principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca, è stata fondata nel febbraio 1838. Nella sua lunga storia ha avuto ospiti importanti personalità della scena musicale, da Eugen d’Albert a Richard Strauss, da Ferruccio Busoni a Emil Sauer, da Pablo de Sarasate a Eugene Ysaye e Fritz Kreisler, da Siegfried Wagner a Alexander Zemlinsky. Sono centinaia i concerti eseguiti in centri culturali europei come Monaco, Berlino, Basilea, Parigi, Valencia, Lisbona, Belgrado, Budapest, Zagabria, Lubiana, Bordeaux, Tolosa, Grenoble, Madrid. Nel 2013 l’italiano Alfonso Scarano viene nominato direttore stabile.

ALFONSO SCARANO

vincitore del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Bottega (Treviso, 1993), il Concorso Franco Capuana (Roma, 1997), del secondo premio al Concorso Internazionale Mancinelli (Orvieto, 2005) e vincitore della borsa di studio per il corso Giovani Direttori d’Europa (Fiesole, 2003) tenuto da Daniele Gatti. Dopo aver svolto un’intensa attività concertistica in tutto il mondo con prestigiosi solisti dal 2017 è il Direttore Principale della Thailand Philharmonic Orchestra a Bangkok. In precedenza è stato Direttore Ospite Principale dei Virtuosi di Praga e Direttore Musicale del Toscana Opera Festival.

LEONARDO PIERDOMENICO

Dopo la prestigiosa affermazione al Premio Venezia termina con Benedetto Lupo la sua formazione musicale all’Accademia di Santa Cecilia. Nel 2017 riceve il Jury Discretionary Award al Concorso Van Cliburn. Si esibisce regolarmente al fianco di importanti orchestre (Fort Worth Symphony, Nord westdeutsche Philarmonie, Orchestra del Teatro La Fenice, laVerdi di Milano) e per le principali Istituzioni concertistiche. Recente il suo debutto discografico per l’etichetta PianoClassics, per cui ha realizzato un disco dedicato a musiche di Liszt, ha ottenuto la prestigiosa Editor’s Choise della rivista Gramophone, mentre l’unione dei critici musicali tedeschi gli ha conferito una nomination per il premio di miglior disco dell’anno (Preis der Deutschen Schallplattenkritik).

