‘La gente di Cerami’ al Fulvio

Ancora un grande appuntamento con la stagione teatrale del Fulvio di Guglionesi. Sabato 6 aprile alle 21di scena Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo in “La gente di Cerami”, dai racconti di Vincenzo Cerami adattati da Aisha Cerami.

Insieme agli attori ci saranno Alessio Mancini al flauto/chitarra e Sergio Colicchio alle tastiera/fisarmonica che eseguiranno dal vivo le musiche composte dal maestro Nicola Piovani.

La regia è di Norma Martelli.

Sarà una serata in compagnia delle parole di Vincenzo Cerami. Anzi, in compagnia della Gente di Cerami. Una presentazione scenica di brevi racconti che si nutre della poetica lucida, spietata e complice del celebre scrittore de ‘Il borghese piccolo piccolo’. L’occhio indiscreto dell’autore si ferma a scrutare attimi, ritagli di vita quotidiana dei protagonisti e li coglie e scopre nella loro intimità, nel dolore o nel sollievo, nella sorte avversa o nella fortuna e così, per gioco, ne ricostruisce la storia. Vite comuni dove, tra le pieghe della banalità, vive l’ombra di un’altra possibilità. Un popolo muto di piccoli antieroi a cui Anna Ferruzzo e Massimo Wertmuller, attraverso le parole del poeta, danno voce. Fa da cornice la musica “ceramiana” di Nicola Piovani eseguita dal vivo da Alessio Mancini e Sergio Colicchio.

“…svagato ma complice davanti al tumultuoso mare di teste umane che mi colma di un’emozione deliziosa e nuova…mi abbandono alla contemplazione dello spettacolo esterno della folla”. Vincenzo Cerami