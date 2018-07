Sabato 28 luglio si svolgerà a Termoli la seconda edizione della corsa podistica non competitiva denominata “La Corsa della Birra”. Una manifestazione goliardica aperta a tutti per salutare l’estate e per cimentarsi sul percorso di 6 chilometri completamente pianeggiante, ricavato dagli organizzatori sulla pista ciclabile del lungomare Cristoforo Colombo. La particolarità di questa corsa è la birra, bevanda spesso usata dagli atleti come integratore estivo dopo corsa. Questa volta invece la birra sarà un elemento fondamentale e requisito per entrare nella classifica finale. Tre saranno i ristori, rigorosamente a base di birra che gli atleti troveranno lungo il tragitto. Un target che da qualche tempo riscuote un notevole successo in diverse città e per la prima volta in assoluto a Termoli. Appuntamento dunque a sabato 28 luglio 2018 nei pressi dello stabilimento balneare “La Lampara” dove alle 20 in punto prenderà il via la manifestazione. Dopo lo start gli atleti proseguiranno lungo il tragitto pedonale lastricato, passando davanti ai lidi: Medusa, Lido delle Sirene, Stella Marina, Lampara, Mistral, Perla, Tartaruga, Vela, Gabbiano, Piovra, Sirena Beach, Blu Tuff, Alcione, Pirata, Dune, per effettuare un giro di boa, naturalmente condito da birra fresca nei pressi del lido Aloha e tornare al punto di partenza, percorrendo in tutta la sua lunghezza, la pista ciclabile. Le iscrizioni e il ritiro del pettorale di gara, potranno essere effettuate sul posto fino a un’ora prima della partenza oppure effettuate mandando una mail su runnerstermoli@virgilio.it o un messaggio sulla pagina facebook Runners Termoli.