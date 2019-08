La Banda Una storia di swing, twist, mambo e carrarmati – Federico Perrotta e l’Orchestra di Ottoni di Claudio

Nuovo appuntamento al Teatro Verde di Termoli

Mercoledì 14 agosto alle 21.30 Federico Perrotta e l’Orchestra di Ottoni di Claudio in La Banda

Musica, teatro. Ingredienti ben mescolati dall’attore Federico Perrotta. In scena La Banda – Swing, Twist, Mambo e carri armati ovvero “una storia che racconta la storia di tutti noi – come afferma lo stesso protagonista – e di tutte le nostre famiglie”.

Federico Perrotta, in circa un’ora e mezza, interpreterà 12 personaggi. Non manca la musica, eseguita dal vivo.

Al centro della trama, le vicissitudini di chi deve scegliere come sfuggire al servizio militare, se cercando di entrare nella banda musicale, usata spesso come scappatoia, oppure procurandosi un infortunio…

Info al 347.0603551

Biglietti under 18 e over 65 12 euro, intero 15 euro