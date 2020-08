Kimera International Film Festival, il programma online

Torna il Kimera International Film Festival giunto alla sua XVIII edizione.

A causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus sarà un’edizione con un grande programma di corti e ospiti da seguire interamente online sulla pagina www.facebook.com/KimeraIff dal 19 al 22 agosto 2020.

Come funziona il festival online.

Per motivi legati alla qualità delle opere in concorso, al fine di permetterne la visione alle migliori condizioni possibili, il Festival sarà diviso in una parte live ed un’altra off Line. Dopo l’intervento dell’ospite di ogni sera, quindi alle 22:00 (CEST) circa, apparirà, nella sezione EVENTI della pagina www.facebook/KimeraIff, un sondaggio. Nel sondaggio verrà allegato un link ad ogni cortometraggio in concorso per quella sera e i possibili voti da assegnare (da 1 a 5).

Il sondaggio ed il link resteranno on line per 2h30’ circa (quindi fino a mezzanotte e mezza). Per vedere il corto lo spettatore dovrà cliccare prima sul link, poi tornare indietro e votarlo. Ogni corto può ricevere un voto da una sola persona.

IL PROGRAMMA

PROGRAMMA 19/08

21:00 saluti della Giuria live

21:10 intervento live di Dardano Sacchetti

22:00 possibilità di visionare i 6 corti in concorso (5 per la sezione fiction, il 6° per quella di impegno sociale):

DISTINGUISHED FEELINGS – STICKER – MATEOREN AMA – POLTER – HANDARBEIT – STOLPERSTEINE

PROGRAMMA 20/08

21:00 Intervento live di Fabio Zanello

22:00 possibilità di visionare i 6 corti in concorso (5 per la sezione fiction, il 6° per quella di impegno sociale):

MIEDOS – CAFÈSIGARET – NAVAN – DRAMAS – GUESTIA – CON TIGO VIVÌ UNA VIDA

PROGRAMMA 21/08

21:00 intervento live di Deborah M. Farina

22:00 possibilità di visionare i 6 corti in concorso (5 per la sezione animazione, il 6° per quella di impegno sociale):

MUEDRA – LURSAGUAK – TOC – MINOTAUR – BLUE & MALONE: IMPOSSIBLE CASES – IN THIS LAND WE ARE BRIEFLY GHOSTS

PROGRAMMA 22/08

21:00 intervento live di Alberto Farina

22:00 possibilità di visionare i 5 corti in concorso (tutti per la sezione fiction):

ORACLE – LOLO – CASIOPEA – ALTITUDE – DER BESUCH

23:20 intervento live di Daniele Clementi (Presidente UICC)

00:30 proclamazione dei vincitori.

Gli ospiti della XVIII edizione

Dardano Sacchetti – Sceneggiatore – intervento live il 19/08 dalle 21

Fabio Zanello – Critico Cinematografico- intervento live il 20/08 dalle 21

Deborah M. Farina – Regista – intervento live il 21/08 dalle 21

Alberto Farina – programmatore tv/storico del cinema – intervento live il 22/08 dalle 21

La Giuria

Nadia Zavarova – selezionatrice e critico internazionale

Giandomenico Sale – operatore culturale

Luigi Di Michele – fumettista e disegnatore

L’Organizzazione

Cineclub Kimera – Unione Italiana Circoli del Cinema

In collaborazione con: Mibac direzione generale Cinema – Ticonzero – Materia Cinema – Unitre Termoli – Avis Termoli – Aned Abruzzo e Molise – Frentania Teatri