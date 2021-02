Jazz & Co: personale fotografica sui musicisti all’ex Onmi

Per i vent’anni dell’ex ONMI ecco la mostra fotografica JAZZ & Co.

Al Centro Culturale ex ONMI di Campobasso la personale itinerante del fotografo Michele Montano: la musica e i musicisti visti attraverso alcune delle fotografie più significative del suo archivio

Nel 2021 ricorrono i vent’anni dalla nascita del Centro Culturale ex ONMI di Campobasso: una realtà che opera per incentivare e sostenere la cultura in tutte le sue forme. L’Amministrazione Comunale diede vita a questo punto di aggregazione per i giovani e non solo nel 2001, valorizzando un edificio realizzato negli anni Trenta come sede dell’ONMI – Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Un luogo che aveva continuato la sua funzione di asilo infantile fino ai primi anni Ottanta e che ha visto crescere molti bambini di Campobasso.

La struttura presenta tutt’oggi una funzione educativa: il Centro Culturale riunisce diverse professionalità in campo artistico e, nel dettaglio, l’Associazione Musicale “Thelonious Monk”, responsabile della omonima scuola di musica, lo studio di registrazione “Monkey’s Isalnd”, il Circolo del cinema “La grande illusione”, promotore della programmazione cinematografica della Sala Alphaville, “Malatesta Associati”, ideatori, fra l’altro, delle manifestazioni “Bicincittà” e “Draw the line”, INCAS Produzioni, attiva in campo teatrale e cinematografico, e il “Blow up Cafè”, bar che accoglie chiunque voglia avvicinarsi al Centro Culturale e alle sue attività.

Tanti gli eventi realizzati all’interno dell’ex ONMI, sin dalla sua fondazione, purtroppo improvvisamente fermati dalla pandemia da Covid-19 la scorsa primavera e, dopo una breve ripartenza nel periodo estivo, ancora negli ultimi mesi. Nonostante i noti impedimenti dovuti al virus, il Centro Culturale ha continuato ad operare: l’Associazione Malatesta ha realizzato sulla facciata dell’edificio il meraviglioso murales “Pandemia”, considerato fra i più belli del mondo, coinvolgendo lo street artist Blu, in occasione dell’edizione 2020 di “Draw the line”; nel mese di dicembre 2020 INCAS Produzioni ha organizzato l’ottava edizione della rassegna di autori molisani “OFF”, questa volta in modalità digitale, realizzata con il contributo di tutte le associazioni del Centro Culturale; la continuità delle attività è data dai corsi di musica alla “Thelonious Monk”, dallo studio di registrazione Monkey’s Island e dal Blow up Cafè, sempre nel pieno rispetto delle dalle prescrizioni sanitarie vigenti.

Ma veniamo alla mostra. Dal prossimo 4 febbraio, fino al 20, sarà realizzato un nuovo progetto artistico all’ex ONMI: la mostra fotografica itinerante “Jazz & Co.” del fotografo molisano Michele Montano, in collaborazione con “pinacotecadinamica” e con il patrocinio del Comune di Campobasso.

Non sarà possibile, stando almeno alle attuali prescrizioni, realizzare eventi e spettacoli dal vivo, ma la celebrazione dei venti anni della struttura non poteva mancare, per questo si è pensato alla mostra del fotografo campobassano. Una esposizione dal grande significato artistico e simbolico. Le fotografie selezionate da Montano offrono all’osservatore un punto di vista singolare dei musicisti immortalati, spesso individuando elementi ed espressioni inusuali nel racconto che viene tradizionalmente fatto dei concerti dal vivo. Il significato simbolico della mostra è nel contrasto fra le immagini dei musicisti ritratti durante i concerti e il silenzio imposto al mondo dello spettacolo negli ultimi mesi.

La mostra è itinerante e suddivisa fra la Sala Alphaville, solitamente ambiente riservato alle proiezioni cinematografiche, agli spettacoli teatrali e ai concerti, la scuola di Musica, luogo di formazione per nuovi talenti della musica, e il bar, una delle attività più colpite, insieme al settore artistico, dal Covid.

La mostra “Jazz & Co.” sarà aperta tutti i giorni, ad eccezione delle domeniche, dal 4 febbraio al 20 febbraio dalle 16.00 alle 18.00 presso i locali del Centro Culturale ex ONMI in via Muricchio.