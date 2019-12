IX Mostra del presepe a Bagnoli del Trigno

Eccoci arrivati alla nona edizione della mostra del presepe di Bagnoli del Trigno, divenuta, negli anni, la mostra del presepe artistico più grande del Molise.

Trattasi di una rappresentazione del presepe che si sviluppa in ben 8 stanze messe a disposizione, per l’occasione, dalla parrocchia del paese. La prima mostra nacque nel 2011 grazie alla volontà, alla passione e alla dedizione nel tramandare le tradizioni, che ha reso possibile arrivare fin qui. Tutto frutto della collaborazione e del lavoro di squadra messa in atto da un gruppo di bagnolesi, facenti parte dell’attuale Gruppo di Volontariato che cresce di anno in anno con varie fasce di età.

Il presepe rappresenta, come da tradizione, delle rievocazioni pressoché realistiche ambientate in un’epoca non lontana dalla nostra, accompagnato da effetti scenografici come musica e luci natalizie; ma a destare più clamore è la presenza di veri animali che ‘abitano’ il presepe, come le caprette tibetane, pesciolini rossi, criceti ecc (sempre conforme nel rispetto verso gli animali).

Come ogni mostra che si rispetti, non può mancare un mercatino di Natale presso il quale si possono acquistare oggettini ricordo, il cui ricavato viene destinato alle spese per le iniziative del gruppo e per le mostre successive. Ogni

anno, i ragazzi del gruppo volontariato apportano modifiche e propongono iniziative come il ‘concorso presepi artigianali’, proposta già lo scorso anno, a cui vi è libera partecipazione; i presepi saranno esposti nel piano d’entrata della mostra e a decretarne il vincitore saranno proprio i visitatori esprimendo il proprio voto.

Una nuova iniziativa è stata proposta di recente, attinente all’attualità e riguardante il problema ambientale; quest’anno tutti aspettano di vedere un albero di natale composto da oltre 25000 tappi di plastica dai vari colori a sostegno della campagna “plastic free”, raccolti grazie al coinvolgimento e alla sinergia di tutti i bagnolesi e

sapientemente uniti dallo staff per creare insieme un progetto bello e solidale.

Tutto da non perdere!

È possibile visitare il presepe dal giorno 7 dicembre al 12 gennaio presso i locali del Santuario Madonna di Fatima dalle ore 16 alle 20.