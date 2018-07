“Incontro con le auto di ieri”, XVI edizione

“Incontro con le auto di ieri”: al via la XVI edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Gruppo Auto Classiche “ILl sorpasso” che avrà luogo a Bojano dal 3 al 5 agosto.

Sulla scia dei successi e dell’entusiasmo suscitati nelle precedenti edizioni, anche quest’anno son attesi numerosi equipaggi, in gran parte provenienti da fuori regione. La manifestazione di quest’anno vedrà come scenario naturale, per i vari eventi organizzati per l’occasione, la località di Campitello Matese; infatti nelle giornate di venerdì e sabato prossimo, il calendario prevede numerosi appuntamenti, come ad esempio le prove di abilità con le auto, escursioni in seggiovia, passeggiate a cavallo ed escursioni guidate, nello splendido panorama delle montagne matesine, senza dimenticare la degustazione dei prodotti tipici della gastronomia molisana.

Nella giornata di domenica 5 agosto tutte le auto partecipanti all’evento saranno esposte in piazza Roma a Bojano e nell’occasione saranno festeggiati i 70 anni della Porsche.

Programma:

Venerdì 3 agosto:

arrivo nel pomeriggio e sistemazione in albergo Hotel “Lo sciatore”, Campitello Matese. Pomeriggio di relax al centro benessere, animazione e passeggiata guidata. Pre 20.30 cena di benvenuto

Sabato 4 agosto:

ore 10 inizio prove di abilità con le auto

ore 13 pranzo alla Baita in località “Gallinola”

nel pomeriggio:

escursioni guidate

escursioni in seggiovia (attività facoltative)

passeggiata a cavallo (attività facoltative)

ore 20.30 serata in pineta “Pizza sotto le stelle” con animazione, musica e…

Domenica 5 agosto

ore 9 disposizione delle auto nella centrale piazza Roma di Bojano

ore 11.30 saluto del presidente La storia siamo noi…70 anni di Porsche

ore 12.30 Sfilata per le vie cittadine

ore 13 pranzo Agriturismo cassetta a San Giuliano del Sannio