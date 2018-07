Incontriamoci, Circolo Fotografico Frammenti

Incontriamoci

Evento organizzato dal Circolo Fotografico alle 18.30 di martedí 31 luglio al bar-gelateria “Cocco Bill” in piazza Duomo a Termoli

Consegna tessere di Soci Onorari alla famiglia Di Pardo e al fotografo Antonio De Gregorio

Esposizione di alcune opere del Maestro De Gregorio

L’incontro rappresenta un momento conviviale dei Soci del Circolo condiviso con la cittadinanza. Questo nuovo appuntamento sottolinea ancora una volta il legame affettivo che il Comitato Direttivo del Circolo ha voluto stringere con il compianto Nicola Di Pardo, artista termolese scomparso qualche mese fa. Un momento di riflessione, di “amarcord”, di approfondimenti culturali che il Circolo ha voluto condividere con la Famiglia Di Pardo. Per l’occasione saranno consegnate le tessere di “Socio Onorario” a due componenti della famiglia Di Pardo.

Arte, poesia e fotografia viaggiano su binari paralleli, correndo in un’unica direzione: la passione, il pathos, l’ispirazione, la capacitá di comunicare la propria interioritá, ben oltre la tecnica, accomuna tutte queste discipline. Guidati dall’esperienza, dall’estro e dalla professionalità del Maestro della fotografia, Antonio De Gregorio, sará possibile attingere nuovi saperi attraverso un “focus” tra arte e tecnica fotografica. A far da cornice all’evento infatti, una piccola esposizione di immagini, frutto del lavoro e della creativitá del fotografo termolese “per eccellenza”.

Dunque, un’occasione da non perdere per quanti avessero voglia e desiderio di condividere momenti significativi per la cultura del nostro territorio.

Per informazioni e iscrizioni:

martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30

presso l’associazione molisana Artigiani-Casartigiani

via XXIV Maggio n6 – Termoli