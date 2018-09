Venerdì 7 settembre dalle 20 nella suggestiva cornice di Piazzetta Palombo a Campobasso, “BradipHouse Opificio Musicale”, in

collaborazione con lo “Zeppelin Pub” e con il patrocinio del Comune di Campobasso, darà vita a “Impressioni di Settembre”: il Festival Progressive del Molise, evento parte integrante del cartellone “Vivi la tua Città 2018”.

Il rock progressivo costituisce uno dei momenti più ricchi e creativi della musica italiana degli ultimi decenni e sta vivendo attualmente un periodo di nuovo splendore e diffusione. La manifestazione è dedicata alla promozione del nuovo progressive e regalerà le performances di tre talentuosi complessi rock del nuovo panorama prog: La Stella Rossa del Kinotto (Campobasso), MinDance (Campobasso) e Gecko’s Tear (Napoli).

Ad arricchire la serata musicale specialità gastronomiche a cura dello Zeppelin Pub e birra Forst, principale sponsor della manifestazione che, per l’occasione, darà in omaggio vari gadgets per il pubblico.