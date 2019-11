Il volto di un paese, mostra fotografica a Palazzo Gil

Francesca Perrotta presenta la mostra “Il volto di un paese” al palazzo Gil a Campobasso dal 12 al 24 novembre.

La mostra raccoglie alcuni dei volti degli abitanti del suo paese natale, Montelongo. Un paese che pian piano sta scomparendo ed è per questo che la fotografa ha voluto realizzare una collezione di volti che possa permettere alle future generazioni di conoscere chi c’era prima, il vero volto del loro paese, il volto dei suoi abitanti. Si tratta di 100 volti realizzati in bianco e nero che Francesca ha scattato girando casa per casa a Montelongo. Questa mostra, per lei, non rappresenta un punto di arrivo ma un punto di partenza per ritrarre “il volto del mondo”.