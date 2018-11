Il segno e il colore, Amedeo Trivisonno in mostra all’ex Gil fino al 6 gennaio

E’ stata inaugurata oggi la mostra su Amedeo Trivisonno negli spazi espositivi della Gil di Campobasso in via Gorizia.

“E’ una giornata di grande importanza – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno – circa duecento opere sono in mostra, a vent’anni di distanza dall’ultima mostra di Trivisonno, un patrimonio enorme acquistato dalla Regione e che ora viene restituito ai molisani, siamo davvero molto emozionati e l’obiettivo, di fronte a tanta bellezza, è quello di far conoscere e diffondere l’illustre artista molisano e, quindi, pensiamo ad una mostra itinerante affinché la cultura, insieme al turismo rappresentino i pilastri fondamentali di sviluppo per la nostra Regione”.

La mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2019 con questi orari: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 ; venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 21. , domenica e festivi dalle ore 17 alle ore 21, lunedì chiuso.

Per informazioni maggiori contattare gli uffici della Fondazione Molise Cultura all’indirizzo mail info@fondazionecultura.it e al numero di telefono 0874 437807.