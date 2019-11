Il Quartetto Ciaikovskij di Mosca in concerto all’ex Gil

Sabato 23 novembre alle ore 18:30 all’Auditorium Ex-Gil (Campobasso) si esibirà il Quartetto Ciaikovskij di Mosca

Il quartetto è composto da:

Lev Maslovsky violino

Zakhar Malakhov violino

Ilya Gofman viola

Sergei Suvorov violoncello

Programma

MONDI A CONFRONTO

S. COLASANTI – Due destini per quartetto d’archi

P. I. CIAIKOVSKIJ – Terzo Quartetto per archi in mi bemolle minore op. 30

F. SCHUBERT – Quartetto per archi n. 14 in re minore D. 810 “Ver Tod und das Mädchen” (La morte e la fanciulla)

QUARTETTO CIAIKOVSKIJ DI MOSCA

fondato nel 1975 in seguito all’assegnazione del Primo Premio al Festival Internazionale Béla Bartók a Budapest. Da allora, il quartetto ha attirato su di sé stima e simpatia del pubblico e della critica per le qualità straordinarie degli allora giovani interpreti e della loro professionalità. Nel 1985 ha assunto l’attuale denominazione ed ha continuato la propria attività esibendosi con gran successo nelle più prestigiose istituzioni concertistiche internazionali. Nel 1990, si aggiudicò il Primo Premio al Concorso Internazionale Bucchi di Roma. Le esecuzioni del quartetto hanno ereditato la migliore tradizione della scuola musicale russa, per sensibilità e perfezione. Il repertorio è enorme e non ha senso elencarlo. Oltre ai quartetti, quasi tutti gli ensemble da camera (quintetti, sestetti ecc.) sono stati eseguiti con la partecipazione dei più famosi solisti a livello internazionale. Il quartetto segue rigorosamente le tradizioni classiche della scuola del Conservatorio di Mosca, il cui rappresentante più brillante è stato David Oistrakh. Dalla sua fondazione divenne subito una dei principali quartetti della Russia. Il Quartetto Ciaikovskij ha effettuato numerose tournée in tutto il mondo ed effettua costantemente numerosi concerti in Russia. Numerosi i CD incisi dal quartetto così come le registrazioni radiofoniche e le apparizioni televisive.

Biglietti ingresso

INTERO € 12,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 6,00