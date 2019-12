Il Presepe Vivente nelle grotte arenarie

Si rinnova come ogni anno la tradizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia. L’evento, giunto alla sua trentaseiesima edizione, è curato dalla Pro Loco Frentana con il patrocinio del Comune.

L’incantevole scenario delle grotte arenarie e le centinaia di figuranti in abiti d’epoca faranno da cornice alla rappresentazione della nascita di Gesù Bambino, richiamando nel periodo natalizio visitatori provenienti da molte regioni italiane.

La suggestione evocata dal Presepe Vivente montenerese ha raggiunto negli anni i cuori di moltissimi turisti, che hanno avuto modo di testimoniare l’unicità di questa rappresentazione; e a confermare questo successo, martedì 24 dicembre la trasmissione “Uno Mattina” in onda su Rai Uno a partire dalle ore 8, sarà collegata in diretta da Montenero per raccontare e far conoscere agli italiani la bellezza del nostro Presepe Vivente e di questo territorio.

Oltre ad alcune scene rinnovate, quest’anno il Presepe Vivente si arricchisce di un’ulteriore novità, che riguarda l’illuminazione delle grotte arenarie. Il progetto illuminotecnico è stato curato infatti dagli studenti dell’Ipsia di Montenero di Bisaccia, dell’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica, guidati dal Prof. Abbondandolo.

La sola scena della Natività sarà rappresentata a mezzanotte del 24 dicembre in Piazza Giovanni XXIII, nei pressi della Chiesa di San Matteo Apostolo.

Il Presepe Vivente sarà invece aperto regolarmente nei giorni 26, 28 e 29 dicembre, dalle 17 alle 20 circa.

Nel mese di gennaio il Presepe sarà visitabile nei giorni 1 e 5 gennaio dalle ore 17 alle ore 20 circa, mentre il 6 gennaio ci sarà il tradizionale corteo dei Magi a partire dalle ore 15,30 da Piazza della Libertà, con apertura del Presepe dalle ore 17.