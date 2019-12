Il Peer Gynt Trip chiude il Loto Link Festival

Per le feste natalizie prenota il tuo Peer Gynt Trip: il nuovo, grande spettacolo della Compagnia del Loto che dal 19 dicembre al 6 gennaio chiude il Loto Link Fest 2019.

Una favola contemporanea, tratta da H. Ibsen, che a dorso di renna ti porta in giro per il mondo, attraversando tutte le età dell’Uomo moderno. Uno spettacolo per tutti, con sconti per famiglie, con grandi invenzioni sceniche e con musica dal vivo

Controlla date e orari.

INFO LOTO: +39 327 2352438 +39 339 7766634

IN PREVENDITA, CONVIENE! C/o: Libreria MONDADORI, via PietruntoCB, 0874 413757

On-line a questo link