Il parco che vorrei, evento benefico per acquistare giochi

Una città a misura di bambini ed in cui i genitori si sentano sicuri. E’ questa la linea del progetto ‘Il parco che vorrei’ nato dalla sinergia messa in campo dall’Amministrazione Comunale dopo il confronto con i genitori. Dalla collaborazione delle proposte, accolte positivamente dal sindaco Nicola Travaglini, ha preso vita l’idea dell’evento benefico di raccolta fondi, il cui denaro sarà destinato all’acquisto di un gioco. L’area di destinazione individuata sarà il parchetto di Piazza della Libertà che verrà debitamente sistemata e qualificata.

L’evento si svolgerà lunedì 13 agosto in Piazza della Libertà e si articolerà in diverse attività: a partire dalle 19 ci sarà un concorso di disegno per bambini tra i 5 e gli 8 anni che ricalcherà il tema del progetto, dalle 20 si ballerà al ritmo della baby dance. Tanta musica ed intrattenimento grazie all’animazione dei Caribe Company dalle 22 e con Dj Luigi Pelusi dalle 23. Nel corso della serata saranno inoltre presenti gli stand gastronomici.

“Sono davvero felice per la nascita di questa sinergia tra genitori e Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Nicola Travaglini – finalizzata alla condivisione di un’idea e alla sua realizzazione. La cosa ancora più bella è che la proposta dei genitori si riferisce ai giochi destinati ai propri figli, quindi esprimo il mio sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di collaborare con il Comune al fine di dotare il parchetto di Piazza della Libertà di un gioco che, alla fine, sarà scelto proprio dai bambini. Il mio invito è quindi rivolto a tutti i nostri concittadini e a chiunque vorrà contribuire all’iniziativa, di partecipare con convinzione alla serata dedicata alla raccolta fondi”.