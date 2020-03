Il Borgo delle Donne, VII edizione

Al via la nuova edizione de ‘Il Borgo delle Donne’ a Termoli. Continua puntuale il consueto incontro con le Donne del Borgo che, spinte dalla passione per il progetto, anche per l’anno corrente propongono una serie di eventi culturali e ricreativi volti a riflettere sulla “Molteplicità del Femminile”, a condividere esperienze, ad emozionarsi e divertirsi!

La VII Edizione de “Il Borgo delle Donne”, dedicata a Nadia Rucci promotrice del progetto, presenta un calendario fitto di eventi e iniziative di vario genere che si svolgeranno per tutto il mese di Marzo. La struttura concettuale dell’iniziativa mantiene il suo duplice obiettivo: da un lato, dare risalto alla dimensione del genere femminile permettendo alle Donne di esprimersi come non sempre è stato possibile fare, dall’altro, usufruire della bellissima cornice regalataci dal Borgo Antico di Termoli, con il Castello Svevo, i suoi vicoli labirintici e misteriosi e le attività che lo popolano.

“Il Borgo delle Donne” amplia il suo sguardo. Gli incontri e le iniziative inserite in calendario intendono accorciare le distanze con chi vive in posti apparentemente lontani da noi presentando scambi culturali preziosi; condividere le esperienze di giovani Donne che, nonostante le difficoltà, desiderano fare delle loro passioni un mestiere; omaggiare la forza e la bellezza femminile attraverso l’ironia racchiusa in un personaggio del tutto particolare che sarà nostro ospite. Il tutto accompagnato da serate musicali, aperitivi e cene.

Preziosa è la partecipazione delle attività commerciali del Borgo che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare molte delle iniziative in calendario; mettendo a disposizione il proprio lavoro e i propri spazi per esibizioni, mostre ed incontri.

Gli eventi di apertura di questa Settima Edizione avranno luogo al Castello Svevo.

Domenica 8 Marzo alle ore 18.30 il Castello Svevo verrà animato da “La parola alle Donne”: letture, musica, danza e tanto altro in collaborazione con la Scuola di Ballo “Dance with me”.

Di seguito la locandina completa.