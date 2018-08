III Sagra della Pampanella

L’iniziativa, che si terrà nella centrale Piazza Umberto I dalle 19, vedrà protagonista una delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio, preparata dai produttori del luogo, che dallo scorso anno si sono riuniti, su iniziativa di Confcommercio Molise, nel Comitato promotore per il riconoscimento del marchio Igp “La Pampanella di San Martino in Pensilis”. Prosegue il percorso delle attività per la valorizzazione di una produzione alimentare di grande pregio e tradizione, oltre che di elevato valore aggiunto che, grazie alla sua riconoscibilità, rafforza il legame vincente tra prodotto tipico e turismo.

Sarà l’occasione per gustare uno dei più antichi piatti “street food” del territorio molisano, che porta con sé l’eco della storia di un territorio e di una cultura. Preparato con carne di maiale, nelle diverse pezzature, condita con maestria ed abilità tramandata di generazione in generazione, con aglio, peperoncino dolce e piccante, sale ed aceto di vino bianco; questi gli ingredienti di una particolare preparazione il cui nome deriva dall’usanza, nei tempi antichi, di avvolgere la carne di maiale opportunamente condita, con le foglie di vite, Pampinus, che servivano spesso anche da piatto. A fare da contorno, in serata, lo spettacolo musicale “Ballando San Remo”.

Confcommercio Molise sarà presente con un proprio stand in programma l’8 agosto organizzata dalla Pro Loco “La Gallicciola“ con il Comune di San Martino in Pensilis.