I Solisti Aquilani in concerto al Teatro Savoia

Sabato 25 gennaio alle ore 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso si esibiranno:

I SOLISTI AQUILANI

con

MANUEL BARRUECO chitarra

CESARE CHIACCHIARETTA bandonéon

Concerto realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”

promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica

Programma

C. DI CECCA – La via isoscele della sera per archi brano vincitore del IV Concorso Nazionale di Composizione Francesco Agnello – 2018

W. A. MOZART – Divertimento in fa maggiore n. 3 per archi K. 138

A. VIVALDI – Concerto in re maggiore per chitarra e archi

O. RESPIGHI – Antiche arie e danze per liuto – Suite III

A. PIAZZOLLA – Concerto per chitarra, bandoneón e archi

I SOLISTI AQUILANI

si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio Antonellini. Il loro repertorio va dalla musica pre-barocca alla musica contemporanea. Hanno tenuto tournée in Italia, Africa, America, Europa, Medio ed Estremo Oriente e sono ospiti delle più prestigiose istituzioni musicali e sale da concerto. Importanti le collaborazioni con grandi musicisti in oltre cinque decenni di attività. Nell’aprile 2019 sono stati ospiti a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, e a Roma, a Palazzo Montecitorio, con il progetto “Una nuova stagione”. Daniele Orlando è il violino di spalla. Dal 2013 la direzione artistica è affidata a Maurizio Cocciolito.

MANUEL BARRUECO

è riconosciuto, per la maestria tecnica, come uno dei più importanti chitarristi in attività. Si è esibito nei maggiori teatri di tutto il mondo collaborando con direttori del calibro di Seiji Ozawa, Esa-Pekka Salonen e con i più importanti compositori contemporanei. Torna regolarmente in Italia dove è seguito da un pubblico affezionato. I suoi concerti sono stati trasmessi da NHK in Giappone, RTVE in Spagna, dalla RAI in Italia e dalla Bayerische Rudfunk in Germania. Ha registrato per Tonar Music ed EMI. Nel 2011 è stato insignto del United States Artists Fellow for Artisti Excellece.

CESARE CHIACCHIARETTA

ha tenuto concerti per le più prestigiose società concertistiche in Italia e all’estero. Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive per emittenti nazionali ed estere (Raiuno, Radiotre, Tv Korea, Tv Romania). Si dedica da sempre con particolare dedizione alla musica di Astor Piazzolla della quale è un profondo conoscitore. Ha suonato come solista con importanti orchestre e direttori (Pavel Berman, Leo Brouwer e Riccardo Muti) proponendo le più significative opere solistiche del suo strumento. È docente di fisarmonica presso il Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce.

Biglietti ingresso

INTERO € 14,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 7,00