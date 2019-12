L’inizio del periodo dell’Avvento risveglia nella comunità Cristiana la voglia di raccogliersi in preghiera, nell’attesa della nascita di Gesù.

Questo periodo segna anche l’inizio degli eventi che animeranno le feste natalizie a Montenero di Bisaccia. In attesa del tradizionale Presepe Vivente, la Pro Loco Frentana con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia, organizza per sabato 7 dicembre a partire dalle ore 17,30, l’evento denominato “I fuochi per l’Immacolata verso Betlemme”.



La rappresentazione, che vuole ripercorrere il viaggio di Giuseppe e Maria da Nazareth verso Betlemme, seguirà il seguente percorso: partenza da Piazza Giovanni XXIII°, proseguendo per Piazza della Libertà, Via Madonna del Carmine, Via Regina Margherita, Largo Roma, Via F. Massangioli, Via Valentina, Viale dei Borghi, Via A. Carabba e ritorno in Piazza Giovanni XXIII°. Vi aspettiamo!