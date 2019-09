Guglionesi e la grande magia

Il mago Yorka, con la collaborazione dell’amministrazione Comunale di Guglionesi (CB), il Club Magico Molisano e dell’associazione Arcobaleno 2005, con il Patrocinio del Comune di Guglionesi (CB), la provincia di Campobasso e la Regione Molise, organizzano a Guglionesi (CB) presso il Teatro “Fulvio” la terza edizione del Gran Galà della Magia denominata “Meraviglia!”.

Regia e presentazione di Ivo Farinaccia.

Illusionisti da ogni parte d’Italia uniti per un Gran Galà dedicato alla Magia e Illusionismo per la gioia di grandi e bambini.

Da un sogno d’infanzia del Magico Yorka, quello di realizzare una serata tutta magica nella propria città, il prossimo 22 settembre il sogno si realizza nuovamente con la Quinta Edizione. Grandi adesioni da parte di professionisti per realizzare il grande sogno. Dopo il successo delle precedenti edizioni la Grande Magia si ripete.

Si è riusciti a mettere su uno spettacolo magico grazie alla grande collaborazione di amici e colleghi uniti per un unico scopo. Una Grande Magia. Grande sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale che si è mostrata entusiasta dell’iniziativa.

Ora si spera nella partecipazione del pubblico a sostegno e a coronare gli sforzi dell’organizzazione nel realizzare un evento simile unico nel suo genere nel nostro Molise.

Quasi giunti al giorno della terza edizione de “Meraviglia!” (nelle precedenti edizioni era denominata “LA GRANDE MAGIA”)

ULTIMI POSTI DISPONIBILI! A dire dell’organizzazione, il teatro è quasi pieno (in base alle prenotazioni ricevute fino a questo momento). Un successo preannunciato quindi.

Per i ritardatari e per coloro che non vogliono perdersi l’appuntamento magico dell’anno, possono fare richiesta del proprio invito che gli permetterà di entrare in teatro presso le seguenti attività che sostengono l’iniziativa:

TERMOLI:

– LaVida Risto Bar Self Eventi (di Franca Lavida), Via Pallissandri, 8

– Tabaccheria 25, Via Polonia, 64

GUGLIONESI:

– Cartoledicola, V.le Regina Margerita, 41

ANCHE ONLINE

PER ALTRE INFORMAZIONI A RIGUARDO 346.7765591

www.meraviglia.arcobaleno2005.it

“MERAVIGLIA!” 22 SETTEMBRE 2019 ore 20:00 presso il Teatro Cinema Fulvio Guglionesi (CB)

L’EVENTO:

PAGINA UFFICIALE:

GRUPPO FB UFFICIALE:

SITO WEB:

www.meraviglia.arcobaleno2005.it TEL. / WP 346.7765591 MAIL: info@arcobaleno2005.it