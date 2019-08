Gruppo di lettura su ‘Il re di Girgenti’ di Camilleri

“Il re di Girgenti” di Andrea Camilleri sarà al centro del prossimo gruppo di lettura presso la Libreria Fahrenheit, il 20 agosto alle 18.

“Il re di Girgenti” è un romanzo storico di Andrea Camilleri pubblicato dall’editore Sellerio nel 2001, unico scritto interamente in siciliano. In una nota posta al termine del romanzo Camilleri racconta quale fu il motivo d’ispirazione del racconto. Nel giugno del 1994 in una libreria romana gli capitò sottocchio un libretto intitolato Agrigento dove si narrava un episodio avvenuto nella città che in passato si chiamava Girgenti. Il popolo d’Agrigento, sopraffatta e cacciata la guarnigione sabauda che presidiava la città in nome di un re scomunicato dal papa, aveva eletto come suo sovrano Zosimo, un contadino che poi soccombette al ritorno dei soldati sabaudi.

“Il re di Girgenti” è la biografia fantastica del contadino Zosimo, che nel 1718 divenne re di Girgenti; e prima di essere tradito da un giuda gentiluomo, e finire sulla forca, riuscì a regalare un «sogno» di dignità ai suoi affamati e scalcagnati sudditi.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.