Gruppo di lettura \"Miele\" di Ian McEwan

“Miele” di Ian McEwan (edito da Einaudi) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit sabato 28 luglio alle 17, in collaborazione con il circolo letterario “Antiteticamente”.

“Miele” è il nome dell’operazione dell’agenzia segreta britannica e Serena Frome, figlia degli anni Sessanta in Gran Bretagna, ne è al centro.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.