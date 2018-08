Gruppo di lettura \"Il racconto dell\'ancella\" di Margaret Atwood

Il gruppo di lettura della libreria Fahrenheit è su “Il racconto dell’ancella” (“The Handmaid’s Tale”, 1985) di Margaret Atwood.

A Gilead, un regime teocratico che ha soppiantato con un colpo di stato la democrazia statunitense, instaurando una dittatura imperniata su tradizioni puritane, simbolismo biblico e sorveglianza di stato, le donne hanno perso la libertà e alcune di loro sono state fatte “ancelle”, asservite a potenti famiglie di “comandanti” per i quali sono destinate esclusivamente alla procreazione, corpi da usare.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.