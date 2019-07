Gruppo di lettura e di visione su ‘2001: Odissea nello spazio’

Sabato 20 luglio alle 18 nuovo gruppo di lettura e gruppo di visione sul capolavoro moderno “2001: Odissea nello spazio” di Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick presso la Libreria Fahrenheit di Termoli.

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, la libreria Fahrenheit dedica il gruppo di lettura al romanzo “2001: Odissea nello spazio” di Arthur C. Clarke (traduzione di Bruno Oddera, edito da Fanucci) e all’omonimo film di Stanley Kubrick.

Quando un enigmatico monolite viene trovato sotto la superfìcie lunare, gli scienziati non immaginano che quell’antico e straordinario manufatto abbia più di tre milioni di anni né che, una volta riportato alla luce, cominciasse a inviare un potente segnale indirizzato verso l’orbita di Saturno. Che cos’è veramente quel monolite? A chi è rivolto quel segnale? Per scoprirlo, la nave spaziale Discovery parte alla volta di Giapeto, satellite di Saturno. I membri dell’ equipaggio, scelti tra i migliori cosmonauti, sono assistiti nella loro missione da HAL 9000, cervello e

sistema nervoso dell’astronave, un computer potentissimo capace di riprodurre i meccanismi della mente e dotato di una propria coscienza. Una macchina perfetta, fin troppo umana, tanto da essere soggetta a nevrosi e impulsi omicidi. Starà ai membri dell’equipaggio far sì che HAL 9000 non li coinvolga nella sua follia digitale: in gioco c’è la possibilità di entrare in contatto con entità sconosciute e insondabili, a cui il monolite appartiene e che potrebbero essere all’origine della civiltà stessa.