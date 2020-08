Verrà inaugurata il 4 agosto alle 18 a Bonefro l’installazione artistica dedicata a Tony Vaccaro, il grande fotografo dalle origini, appunto, bonefrane.

Si chiamerà ‘Gli ombrelli’ e sarà in via Rosello, proprio come lo scatto Ragazzi con ombrelli Via Rosello del 1955.

L’evento è a cura dei Residenti di Via Rosello e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bonefro.

Di seguito la locandina.