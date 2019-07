Gli eventi dell’estate 2019 a Montenero di Bisaccia

Ecco gli eventi organizzati dal comune di Montenero di Bisaccia, in collaborazione con privati ed associazione, per l’estate 2019. Appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età e destinati a far divertire residenti e turisti.

Gli eventi di punta saranno come sempre la Festa della Trebbiatura, che si terrà il 2 e 3 agosto alla Marina di Montenero di Bisaccia – Costa Verde, la Notte nel Borgo Antico che si terrà il 6 e il 7 agosto e la Notte Fucsia che si terrà il 24 agosto.

Immancabili i momenti dedicati ai più piccoli, specie con la Notte Azzurra dei Bambini l’8 agosto e agli anziani, con l’evento La Bella Vita che si terrà il 17 agosto. E poi concerti di musica italiana, sagre, eventi sportivi e tante manifestazioni di matrice ambientale, per ribadire sempre la nostra propensione alla divulgazione di temi aventi come fulcro il rispetto del mare e dell’ambiente in generale.

Spazio anche alla degustazione di birre artigianali il 27 luglio in contrada Montebello, alla tappa di Cammina Molise che toccherà Montenero di Bisaccia il 4 agosto oltre al cabaret nella stessa serata di Vincenzo Olivieri e a tanti altri eventi presenti nel cartellone.