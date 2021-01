“Giro di vite” di Henry James è al centro del primo gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit del 2021, domenica 17 gennaio alle 17:30.

“Giro di vite” venne pubblicato nel 1898, dapprima a puntate e solo in seguito in volume. Una giovane istitutrice viene chiamata per seguire due bimbi rimasti orfani e affidati alle cure di uno zio che, per diverse ragioni, non può occuparsi di loro. Questi assume la giovane donna a una sola condizione: di non contattarlo mai, qualsiasi cosa succeda ai ragazzi. Pertanto dovrà risolvere da sé ogni tipo di problema. L’istitutrice fa quindi la conoscenza dei due ragazzi di ritorno dalla scuola. Sono veramente intelligenti e adorabili. Lei si appassiona al lavoro e tutto sembra procedere per il meglio… sennonché cominciano ad apparire per la casa, sempre più sinistramente, due figure: un uomo con i baffi e una donna vestita a lutto…

Un classico della letteratura gotica che ha ispirato decine di film e miniserie tv, opere liriche e teatrali, persino fumetti.

Il gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit si tiene su Google Meet (scaricabile per PC e smartphone). Le iscrizioni sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com entro venerdì 15 gennaio 2021.