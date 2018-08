Al via la 29esima edizione della fiera del tartufo nero. Una manifestazione che ha come protagonista uno tra i prodotti molisani più famosi, l’oro nero della Regione. L’evento si svolgerà in un bellissimo paesino altomolisano ad un passo dal fiume Sangro. Nel territorio della Riserva Mab della Biosfera UNESCO e vicino alla riserva naturale di Montedimezzo, San Pietro Avellana è caratterizzato da rigogliosi boschi e scenari naturali in cui nascono i preziosi funghi, che rendono le tavole prestigiose.

Evento:

Sabato 11 agosto dalle 17: stand degli artigiani del tartufo con possibilità di pranzare alle 12.00 a base di tartufo. Alle 21 salirà sul palco il comico ed attore di Colorado Cafè Dario Cassini.

Domenica 12 agosto dalle 10: stand con tartufi ed altri prodotti e prelibatezze. Nella giornata ci sarà una gara cinotartuficola con i raccoglitori e i loro bravissimi cani alle prese con la sfida alla conquista dei tartufi nel più breve tempo possibile. Possibilità di pranzo dalle 12 e di cena dalle 19 con menu a base di tartufo. La serata si concluderà con il concerto di Alan Sorrenti autore di hit come ‘Figli delle stelle’ a cui seguirà il dj set di Alex Spagnoli.

Per ulteriori informazioni seguite l’evento Facebook

Contatti degli organizzatori: Francesco Lombardi: 3331728694 & Giuseppe Sebastiano: 3920406204