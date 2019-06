Festival della Danza all’Auditorium di Isernia

Professionisti del ballo all’Auditorium di Isernia il 9 giugno: Angelica Fino e i suoi show al Festival della Danza.

Appuntamento con la danza, con coreografie mozzafiato ed entusiasmanti, luci colori e musica per un evento, il Festival della Danza giunto alla dodicesima edizione.

La manifestazione, che anche quest’anno sarà ospitata presso il teatro dell’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, inizierà alle 20, ed è organizzata dall’Associazione Sportiva Time to Dance Academy, con lo scopo di valorizzare il mondo del ballo cogliendone tutte le sfumature e coinvolgendo tutti gli ospiti attraverso una scaletta che lascerà tutti stupiti e meravigliati come sempre.

La direzione artistica del Festival anche quest’anno vede la guida di due esponenti di rilievo del mondo del ballo: Angelica Fino e Luca Colella, maestri istruttori presso la Scuola di ballo Isernina.

Il programma della serata prevederà spettacoli ed esibizioni spaziando nelle molteplici discipline, Danze Latine, danze caraibiche, danza moderna, hip hop fino alle novità più entusiasmanti insegnate alla Time to dance Academy: Danza in fascia, con le mamme e i loro piccoli neonati.

Parteciperanno all’evento professionisti nazionali di Danze Caraibiche e di Hip Hop, dando al pubblico ulteriori momenti di suspense.

Protagoniste inoltre della serata le campionesse Italiane della Federazione Italiana Danza Sportiva di Show Dance e Giada Dato, Campionessa Italiana di Danze Paralimpiche insieme alla sua maestra Angelica Fino, che anche quest’anno emozioneranno gli ospiti.

“Abbiamo la grinta e la voglia di stupire tutti anche in questa edizione” – commenta Angelica Fino – “Tutti i ballerini saranno impegnati con le musiche più ascoltate del momento ma anche con pezzi toccanti legati alla cultura partenopea. Sarà un mix travolgente ed emozionante come sempre. Con la meravigliosa Giada mi esibirò raccontando il film Quasi Amici del regista Olivier Nakache.”- Conclude la ballerina molisana, reduce da un annata ricca di premi internazionali ed esibizioni in ogni parte del mondo con i suoi show caraibici, e in procinto di partire per Copenaghen, Barcellona, Salou, Turchia, al termine di quest’ultimo appuntamento che la vedrà protagonista insieme a tutti i suoi allievi.