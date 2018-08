Terza edizione del Festival dei Giovani “Gioia Piena” che si terrà a Petrella Tifernina dal 20 al 26 agosto.

Il Festival nasce dall’idea di Don Donato Colacicco, prete della comunità Nuovi Orizzonti, ispirata al festival dei giovani di Medjugorje, ed è patrocinata da Nuovi Orizzonti, dalla Diocesi di Campobasso-Bojano, dalla Parrocchia e dal Comune di Petrella Tifernina.

L’iniziativa, giunta con grande successo al terzo anno, vuole coinvolgere i giovani di tutta Italia in momenti di condivisione, spettacolo, testimonianze di vita e workshop. Questi ultimi rappresentano una via per conoscere ed approfondire i talenti e le inclinazioni di ognuno di noi.

Anche quest’anno parteciperanno ospiti importanti: la costumista di fama internazionale Fabrizia Migliarotti per il workshop di Teatro, Roberto Milone, giornalista ed ex direttore di Rai2, il noto soprano Arianna Donadelli e tanti altri.