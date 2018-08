Mercoledì 8 agosto a Ripalimosani nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova a valle si svolgerà la festa di San Gaetano da Thiene dalle 17.30 alle 20 circa. Saranno presenti il sindaco Michele Di Bartolomeo e Sua Eccellenza Monsignor Bregantini.

Per il secondo anno consecutivo una piccola e semplice festa in onore del santo per ammirare un gioiello nascosto del seicento, la chiesa di Sant’ Antonio di Padova a valle.

L’occasione è unica per far rivivere un luogo, di straordinaria bellezza un po’ dimenticato.

Potrete osservare l’interno della chiesa con i suoi altari completi di statue e dipinti e immergersi, durante la celebrazione a lume di candela, in un’atmosfera tipicamente barocca.

Programma:

ore 17.30 apertura chiesa

ore 18 musica sacra

ore 19 Santa Messa