Festa dell’olio all’agrimercato di Campagna Amica

Sabato 23 novembre, all’Agrimercato di Campagna Amica a Campobasso largo spazio all’olio di oliva.

Nel corso della giornata, i produttori di olio presenti al mercato di via Insorti d’Ungheria, proporranno e faranno degustare il loro prodotto ai numerosissimi consumatori che ogni giovedì e sabato affollano il mercato alla ricerca di prodotti autentici e salutari.

Sarà questa l’occasione per imparare a distinguere le diverse varietà di olio: dall’extravergine di oliva, meglio noto come EVO, ai mono-varietali, ovvero ottenuti dalla spremitura di olive di un’unica cultivar, fino ad arrivare agli oli aromatizzati che arricchiscono il gusto in cucina. L’iniziativa sarà anche l’occasione per suggerire e proporre abbinamenti delle varie tipologie di olio con piatti della tradizione. Largo spazio, inoltre, all’impiego delle varie tipologie di olio anche nel menù preparato nell’ “Area Food” del mercato.