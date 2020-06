Festa della musica nei giardini del Conservatorio ‘Perosi’

Con il ritorno della musica dal vivo al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso si festeggia la 26esima edizione della Festa della Musica.

Domenica 21 giugno dalle 10.30 alle 13 nei Giardini antistanti l’Istituto, gli studenti del Conservatorio del capoluogo, festeggeranno il Solstizio del’Estate con i loro strumenti.

Fiati, pianoforti, corde, percussioni, archi, legni, ottoni per festeggiare la musica, per dare un forte segnale di ritorno alla musica eseguita dal vivo e non mediata da strumenti informatici che, seppur tanto utili, tanto hanno tolto alla vera natura della musica, del suo studio, della sua esecuzione.

La Festa della Musica è un grande evento europeo, che da 26 anni coinvolge Enti locali, Conservatori, Accademie, Università, Scuole di Musica, Bande, in una parola tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale. Italiani, stranieri e nuovi italiani. ‘In piazza è tutta un’altra musica!’ sia da soli che in gruppo.

Dal Nord a Sud passando per le isole, coinvolgendo quei luoghi magici che rappresentano il fiore all’occhiello del sistema Paese, i beni culturali italiani che il MiBACT metterà a disposizione della musica.

Una festa che, come avviene in altre parti d’Europa, coinvolga in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che porti la musica in ogni luogo. Ogni tipo di musica. Ogni tipo di luogo. Parchi, musei, luoghi di culto, carceri, ambasciate, ospedali, centri di cultura, stazioni ferroviarie, metropolitane ma soprattutto strade e piazze del nostro meraviglioso Paese, saranno lo scenario della ‘nostra’ Festa.

Ed il Conservatorio “Perosi” aspetta tutti, quindi, domenica 21 giugno dalle 10.30 nel suo giardino,

perché ‘In Piazza è tutta un’altra musica!’