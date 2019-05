Festa della Madonna delle Grazie

“Tutte le generazioni mi chiameranno Beata” (Lc 1,48).

«Anche quest’anno, dal Santuario Madonna delle Grazie, s’irradia una luce che vorrebbe raggiungere ogni periferia esistenziale portando la gioia del Vangelo e la carezza di una madre. Nei giorni 25-31 maggio missionari e angeli adoratori, alimentati dall’Eucaristia, fonte e culmine di ogni vita veramente cristiana, si avvicenderanno per vivere, insieme a chi li accoglie, tanti attimi di Grazia.

Il programma, ricco e intenso, intende raccontare Maria, e tutte le donne che come lei ogni giorno danno la vita per amore. Momento culmine della Festa venerdì 31 maggio, con la Messa dell’aurora per i fedeli che, in pellegrinaggio, vorranno raggiungere il Santuario a piedi dalle varie parrocchie; e poi la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro vescovo alle ore 18. In questi giorni ciascuno potrà attingere forza e coraggio per costruire quaggiù civiltà dell’amore».

Don Bruno e le Sorelle Francescane della Carità