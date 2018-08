Festa del Varak, il tradizionale piatto tipico croato

Si rinnova, oggi 7 agosto in piazza Nicola Neri di Acquaviva Collecroce il tradizionale Varak. É una delle tradizioni principali del paese la cui parola, in croato, intende la cottura di legumi lessi che viene fatta a devozione del martire san Donato di cui oggi ricorre la memoria. Una volta cotti, i legumi, vengono poi conditi semplicemente con olio e sale. Una pietanza che ci riporta indietro nel tempo quando il popolo di Acquaviva si recava a piedi nella giornata odierna poco dopo il fiume Trigno a Celenza sul Trigno dove il santo è festeggiato con solennità e dove anticamente si svolgeva una grande fiera che permetteva ai contadini dei paesi limitrofi di potervi accorrere e vendere i propri animali; la sera facendo ritorno al paese si mangiava questo piatto in famiglia.

Oggi viene organizzata una vera e propria sagra dove viene offerto questo piatto tipico a tutta la cittadinanza e a chiunque vi partecipa. I legumi usati nella cottura sono: grano, fagioli, granturco, cicerchia e ceci. Questa ricorrenza coincide appunto con il termine del raccolto e quindi si pensa che veniva organizzata come ringraziamento per il buon raccolto a san Donato invocato come protettore contro l’epilessia chiamato comunemente male lunatico o nella gran parte dei paesi molisani addirittura Male di San Donato.