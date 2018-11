Mai più sole-Non una di meno, incontro all’Unimol

L’Associazione “Mai Più Sole-Non Una di Meno” di Termoli organizza lunedì 12 novembre alle 17,30 nell’Aula Magna dell’Università del Molise a Termoli, si svolgerà un incontro pubblico collegato alla Mostra “I Fiori del Male, Donne in manicomio in epoca fascista”, attualmente aperta a Termoli e visitabile fino al 16 novembre.

La pedagogista Anna Paolella dell’Unimol parlerà del collegamento tra lingua ed esclusione sociale, partendo dall’intuizione di Don Lorenzo Milani, che ripeteva ai suoi alunni di Barbiana: ”Solo la parola vi renderà liberi”. Discuteremo insieme di come la parola negata (per ignoranza, povertà, malattia) abbia sempre come conseguenza emarginazione, solitudine e mancanza di libertà.

L’incontro sarà coordinato dalla Fondazione “Lorenzo Milani”; interverranno rappresentanti della Flc Cgil Molise, dell’Anpi Molise e della Fondazione Padre Giuseppe Tedeschi.