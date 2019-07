Educare in riva al mare, i laboratori ambientali per bambini in spiaggia

Tornano anche quest’anno gli appuntamenti con ‘Educare in riva al mare’, progetto di educazione ambientale per bambini promosso da ‘La bottega degli incanti’.

I prossimi appuntamenti saranno: giovedì 25 luglio dalle ore 17.30, con la collaborazione dell’associazione Legambiente Molise, ci sarà l’attività “Riciclo creativo” – momento informativo e laboratorio creativo per bambini da 5 a 11 anni.

Giovedì 1 agosto dalle ore 17.30, con la collaborazione dell’associazione Ambiente Basso Molise, si terrà “Una casa per il Fratino” – Momento informativo e laboratorio creativo per bambini da 5 a 11 anni.

Le attività in programma si concluderanno giovedì 8 agosto quando con La Bottega degli Incanti si svolgerà un laboratorio creativo sulle “Alternative Possibili”.

Tutte le attività in programma per il 25 luglio, 1 e 8 agosto verranno svolte in località Costa Verde (spiaggia libera zona Hotel Strand – Camping Costa Verde) alla marina di Montenero di Bisaccia dalle ore 17.30 alle ore 19. La partecipazione è completamente gratuita.