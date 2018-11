Economia solidale ed ecologica: se ne parla con padre Alex Zanotelli e il comitato di Sassinoro

Ci sarà padre Alex Zanotelli durante il primo incontro promosso dalla scuola di cultura e formazione socio-politica “G. Toniolo” dell’arcidiocesi di Campobasso–Boiano. Il missionario e attivista per la pace arriverà in città lunedì 26 novembre alle ore 17 e 30 nell’auditorium Celestino V di via Mazzini per parlare di economia , ecologia e solidarietà.

Oltre a Zanotelli ci saranno le testimonianze dei rappresentanti del comitato civico “Rispetto e tutela del territorio” di Sassinoro che si stanno battendo per evitare l’arrivo di un mega impianto di smaltimento e compostaggio nel beneventano. La vicenda interessa anche il Molise un po’ per questioni di vicinanza geografica, un po’ perché a due passi dalla discarica di Sassinoro c’è il Parco del Matese.

Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo Giancarlo Bregantini.

Il nuovo ciclo di conferenze e dibattiti aperti organizzato e promosso dalla scuola Toniolo prevede quest’anno i “Dialoghi della Dignità” che saranno presentati dalla direttrice della scuola, Ylenia Fiorenza. Otto gli incontri mensili di approfondimento dedicati a tematiche e sfide attuali che richiedono l’impegno attivo di una riformata militanza culturale, sul fronte del principio della responsabilità. L’iniziativa si articola in momenti seminariali e laboratoriali a partire dalle esortazioni principali dell’enciclica sociale “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI nel suo decimo anniversario. Non solo per contribuire a rendere possibile una società più umana e fraterna, ma soprattutto la Scuola Toniolo quest’anno ha tra le finalità principali quelle di indicare, con la profezia di esperti, strade possibili di riscatto e di giustizia sociale.