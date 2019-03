Earth hour a Guglionesi

Anche a Guglionesi il 30 marzo scatterà l’ora della Terra.

L’Earth Hour è un evento internazionale ideato e gestito dal WWF che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere la luce per un’ora nel giorno stabilito.

Quest’anno l’ora scocca alle 20,30 del 30 marzo e per celebrarla a Guglionesi ci si riunirà in villa comunale.

Previsti collegamenti in diretta con Venarotta (Ap) e Petacciato. A seguire ci sarà una pedalata in bici per il clima e, ancora, una caccia al tesoro della biodiversità.

L’evento, organizzato da varie associazioni – accomunate dall’amore per l’ambiente – è patrocinato dal Comune di Guglionesi.

Per iscriversi: ambientebm@gmail.com