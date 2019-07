Duo di arpe in concerto a Musica in Villa

Domenica 28 luglio alle 12 a Villa De Capoa ci sarà l’esibizione di Sara Aiello e Annapaola Fabbrocino che incanteranno il pubblico con le loro arpe.

Programma:

J. PACHELBEL – Canone

M. S. ROSSEAU – Variations Pastorales sur un vieux noël

C. SALZEDO – Flight

G. F. HÄNDEL – Concerto en si bémol

N. BOCSHA – Studio da concerto n-2 in Lab maggiore

N. BOCSHA – Studio da concerto n. 9 in Reb maggiore

F. J. DIZI – Fantasia n. 24

L. M. TEDESCHI – Anacreontica, op.44

B. ANDRÉS – La ragazza per due arpe

G. F. HÄNDEL – Passacaglia in Sol minore

SARA AIELLO, nata ad Isernia nel 1996, studia al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, dove frequenta l’ottavo anno del corso di arpa, sotto la guida della professoressa Adriana Avventini. Ha partecipato come allieva effettiva ad una masterclass tenuta da Ester Gattoni, concertista ed insegnante presso il Conservatorio di Como, nel 2010. Prima arpa dell’orchestra del Conservatorio di Campobasso, con la quale esegue importanti pagine del repertorio lirico e sinfonico (Puccini, Respighi, Ravel…). Fa parte del gruppo “MoliseHarpEnsemble” fondato nel 2018 con il quale si esibisce in duo, quartetto e sestetto di arpe con le allieve dei corsi avanzati della classe. Nel 2018 si è esibita come solista per l’ associazione “La Rete ONLUS” a favore dei malati oncologici degli ospedali Cardarelli e Cattolica di Campobasso.

ANNA PAOLA FABBROCINO è nata nel 2000 a Pompei. Studia al Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso, dove frequenta l’ottavo corso di Arpa sotto la guida della Professoressa Adriana Avventini. Collabora come prima arpa con l’orchestra del maestro Sergio Monterisi, nell’ambito della classe di direzione d’orchestra, con cui esegue brani importanti del repertorio sinfonico, tra cui Martucci, Respighi, Debussy. Fa parte, con le allieve dei corsi avanzati, del gruppo “Molise Harpe Ensemble”, fondato nel 2018. Nel 2019 ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “A.Romita” di Campobasso.

Ingresso gratuito